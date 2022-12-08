В Ленобласти газифицировано крупнейшее молочное хозяйство

Газопровод к заводу протяженностью 3,6 км был построен в мае – начале июня 2023 года.

В Ленинградской области газифицировано крупнейшее молочное хозяйство. Природный газ 9 июня пришел в АО "Племенной завод "Гомонтово", рассказали в региональной администрации.

Газопровод к заводу протяженностью 3,6 км был построен в мае – начале июня 2023 года. Специалисты АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" осуществили подключение нового объекта к сетям и установили газорегуляторный шкафной пункт.

АО "Племенной завод "Гомонтово" входит в число лидеров России по молочной продуктивности – более 14 тысяч килограммов молока в год от одной коровы. Такие показатели стали возможны благодаря многолетней селекции крупного рогатого скота голштинской породы, совершенствованию условий содержания животных, применению современных технологий в производстве.

Также новый межпоселковый газопровод возведут во Всеволожском районе.

Фото: администрация Ленобласти