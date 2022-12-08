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В Ленобласти газифицировано крупнейшее молочное хозяйство
Сегодня, 15:16
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В Ленобласти газифицировано крупнейшее молочное хозяйство

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Газопровод к заводу протяженностью 3,6 км был построен в мае – начале июня 2023 года.

В Ленинградской области газифицировано крупнейшее молочное хозяйство. Природный газ 9 июня пришел в АО "Племенной завод "Гомонтово", рассказали в региональной администрации. 

Газопровод к заводу протяженностью 3,6 км был построен в мае – начале июня 2023 года. Специалисты АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" осуществили подключение нового объекта к сетям и установили газорегуляторный шкафной пункт.

АО "Племенной завод "Гомонтово" входит в число лидеров России по молочной продуктивности – более 14 тысяч килограммов молока в год от одной коровы. Такие показатели стали возможны благодаря многолетней селекции крупного рогатого скота голштинской породы, совершенствованию условий содержания животных, применению современных технологий  в производстве.

Также новый межпоселковый газопровод возведут во Всеволожском районе.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: газификация, молочный завод
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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