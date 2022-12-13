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Новый межпоселковый газопровод возведут во Всеволожском районе
Сегодня, 10:18
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Новый межпоселковый газопровод возведут во Всеволожском районе

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Сооружение протяжённостью свыше 27-ми км подведут в деревни Елизаветинка и Керро.

Во Всеволожском районе 47-ого региона начали возведение межпоселкового газопровода до деревни Елизаветинка и Керро. Об этом рассказала пресс-служба Комитета по ТЭК Ленобласти.

Протяжённость сооружения превысит 27 км. Оно будет создано в рамках региональной программы развития газоснабжения и газификации на 2021-2025 г.г. Газопровод подведут почти к 200 домам, некоторые из которых вошли в программу догазификации. 

Ранее мы сообщили о том, что на Тихвинском вагонзаводе сменилось руководство.

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: всеволожский район, ленинградская область
Категории: Лента новостей,

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