На Тихвинском вагонзаводе сменилось руководство

Гендиректором предприятия стал Евгений Кузьменко, ранее занимавший должность управляющего директора.

По решению руководства ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединённая вагонная компания" (НПК ОВК), структура управления производственными активами на вагонстроительном заводе в Тихвине (АО "ТВЗС") была изменена. Об этом свидетельствуют данные СПАРК.

Так, со вторника, 21 марта, генеральным директором предприятия стал Евгений Кузьменко, занимавший должность управляющего директора ТВЗС с 2021-ого года.

Напомним, что ранее юридическое руководство на заводе осуществляла дочерняя компания ПАО "НПК "ОВК".

Ранее мы сообщили о том, что средняя зарплата за январь в Ленобласти составила почти 60 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба АО "ТВСЗ"