Средняя зарплата за январь в Ленобласти составила почти 60 тыс. рублей

Наиболее высокий уровень заработка оказался у работников в сфере водного транспорта в регионе.

За прошедший январь средний уровень зарплаты в Ленинградской области составил 58 903 рубля. Об этом свидетельствуют данные Петростата.

Наиболее высокий уровень заработка оказался у работников сферы водного транспорта в 47-ом регионе: они в среднем получают более 100 тыс. рублей. Кроме того, ежемесячный доход работников на предприятиях, связанных с обеспечением электроэнергией, газом и паром, кондиционированием воздуха, составил более 80 тыс. рублей. Чуть более 70 тыс. зарабатывают жители региона, работающие в обрабатывающем производстве.

Сферами с самым низким доходом работников оказались гостиничный бизнес и предприятия общественного питания: сотрудники таких предприятий зарабатывают менее 30 тыс. рублей. В сфере административной и сопутствующих дополнительных услуг зарплата находится на отметке ниже 33 тыс. рублей, а менее 38 тыс. рублей за январь получили курьеры и работники почты.

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