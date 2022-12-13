В Ленобласти почти 17 тыс. школьников будут сдавать ГИА

В регионе назвали самые популярные предметы, которые ученики выбирают для прохождения аттестации.

В 2023 году Государственную итоговую аттестацию (ГИА) в Ленинградской области напишут почти 17 тыс. школьников. Об этом информирует пресс-служба администрации региона.

Наиболее популярным из предметов, которые предложены для сдачи на выбор, стало обществознание: аттестацию по нему готовятся пройти почти 8 тыс. девятиклассников из Ленобласти. Далее по востребованности идут география и информатика – каждый предмет выбрали почти 7 тыс. учеников. На третьем месте по востребованности оказалась биология, сдавать предмет будут 2835 участников экзамена.

Физику для сдачи ГИА выбрали чуть больше тысячи областных школьников, а английский язык, химию, историю и литературу намерены сдавать около 400 человек. Самыми невостребованными оказались немецкий и французский языки – их будут сдавать 1 и 5 школьников соответственно.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге в сентябре откроется свыше 2,3 тыс. первых классов.

Фото: Правительство Ленобласти