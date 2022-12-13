В Ленобласти почти 17 тыс. школьников будут сдавать ГИА

В 2023 году Государственную итоговую аттестацию (ГИА) в Ленинградской области напишут почти 17 тыс. школьников. Об этом информирует пресс-служба администрации региона.
Наиболее популярным из предметов, которые предложены для сдачи на выбор, стало обществознание: аттестацию по нему готовятся пройти почти 8 тыс. девятиклассников из Ленобласти. Далее по востребованности идут география и информатика – каждый предмет выбрали почти 7 тыс. учеников. На третьем месте по востребованности оказалась биология, сдавать предмет будут 2835 участников экзамена.
Физику для сдачи ГИА выбрали чуть больше тысячи областных школьников, а английский язык, химию, историю и литературу намерены сдавать около 400 человек. Самыми невостребованными оказались немецкий и французский языки – их будут сдавать 1 и 5 школьников соответственно.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге в сентябре откроется свыше 2,3 тыс. первых классов.
Фото: Правительство Ленобласти
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