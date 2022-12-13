В Петербурге в сентябре откроется свыше 2,3 тыс. первых классов

В этом году при подаче заявлений в несколько школ в каждое учреждение нужно будет заполнить отдельный документ.

В Петербурге 1 апреля родители начнут подавать заявления на зачисление детей в школы. Уже сегодня можно создать черновик, а потом отправить его через "Госуслуги" Петербурга или МФЦ. В Северной столице откроется более 2,3 тыс. первых классов, поэтому мест хватит всем. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

В этом году при подаче заявлений в несколько школ в каждое учреждение нужно будет заполнить отдельный документ. Это нововведение 2023 года.

К большой нагрузке в период приема первоклассников в школы активно готовятся сотрудники МФЦ. С первого апреля с заявителями будут работать более 60 отделений. Сейчас специалисты проходят подготовку.

Ранее на Piter.tv: следственный комитет заинтересовался педагогом из Петербурга, который толкнул школьника на пол.

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