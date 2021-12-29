Во второй день января вакцинацию против COVID-19 в Петербурге прошли 2 тысячи человек

Пункты вакцинации работают во всех районах.

Во второй день 2022 года вакцинацию против коронавируса прошли 2574 человека. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению.

Из них 1112 человек сделали прививку впервые.

Напомним, что в период будних дней обычно вакцинацию за сутки проходят 20 тысяч человек и более. Пункты вакцинации работают во всех районах города. На сайте комитета можно посмотреть, где располагается ближайший к вам пункт.

На данный момент вакцинацию против коронавируса завершили более 2,8 млн человек. Власти поставили перед собой цель привить 3,6 млн взрослого населения. По словам губернатора Александра Беглова, пока уровень коллективного иммунитета недостаточной.

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