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Во Всеволожском районе на 4-летнего мальчика упала металлическая балка
Сегодня, 8:33
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Во Всеволожском районе на 4-летнего мальчика упала металлическая балка

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Он получил тяжёлые травмы.

Во Всеволожском районе Ленобласти на 4-летнего ребёнка упала металлическая балка с ремонтируемого дома. Мальчик получил тяжёлые травмы. Подробности стали известны Piter.tv.

В больницу 4-летнего мальчика привёз его 60-летний дедушка. Со слов пенсионера, на дачном участке в поселке Щеглово на ребёнка упала металлическая балка с ремонтируемого дома. Малыш летом проживает на даче с бабушкой и дедушкой.

Пострадавший с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени, вдавленным осколочным переломом левой теменной кости, линейным переломом левой височной кости, ушибленной раной левой теменной области и лица справа, ссадиной головы, туловища, носовым кровотечением, в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Семья полная, на учете в ОДН не состоит.

В Ленобласти в карьере на выходных утонул семиклассник. Удалось выяснить, что семиклассник пошел купаться после употребления спиртных напитков и утонул.

Фото: Piter.tv

Теги: ребенок, травмы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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