В Ленобласти в карьере утонул семиклассник

Удалось выяснить, что семиклассник пошел купаться после употребления спиртных напитков и утонул.

Во Всеволожском районе Ленобласти на выходных в карьере утонул 13-летний подросток. Подробности ЧП стали известны Piter.tv.

Вечером 2 июля в экстренные службы поступило сообщение о том, что недалеко от СНТ "Северная Жемчужина" на карьере утонул ребёнок. Удалось выяснить, что семиклассник пошел купаться после употребления спиртных напитков и утонул.

Семья полная, на учете в ПДН не состоит.

Также на выходных у морского вокзала на Васильевском острове утонул петербуржец.

Фото: Piter.tv