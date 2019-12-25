У морского вокзала на Васильевском острове утонул петербуржец

В Василеостровском районе Петербурга на намыве утонул мужчина. Горожане пытались спасти бедолагу, но ничего не вышло.

Днем в субботу, 1 июля, мужчина утонул на нарыве Васильевского острова в Петербурге. Происшествие произошло прямо рядом с Морским вокзалом. Об этом пишет Фонтанка.

По словам очевидцев, погибший был под водой около десять минут. Горожане пытались его спасти, но ничего не получилось. Кто-то искал потерпевшего под водой, ныряя, а кто-то в это время вызывал скорую и спасателей.

После того, как мужчину все-таки достали из воды, его пытались откачать, однако это не помогло вернуть его к жизни. Приехавшие медики зафиксировали клиническую смерть.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти поезд насмерть сбил мужчину.

Фото: Piter.TV