В Ленобласти поезд насмерть сбил мужчину

Утром в пятницу, 30 июня, у железнодорожной станции Апраксин перегона "Назия - Мга" поезд сбил мужчину. Об этом пишет 47news.
От полученных травм мужчина скончался прямо на месте происшествия. Также в пресс-службе ОЖД уточнили, что страшное происшествие произошло на втором пути у установочного пункта 59-й километр. Сбил бедолагу грузовой поезд.
На этом месте уже случались трагедии. Так, например, год назад там же самоходный жд-вагон "мотриса" сбил 18-летнего парня. Молодой человек был в наушниках и не слышал звуковой сигнал поезда.
Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии нашли двух потерянных девочек через пять минут после объявления о розыске
Фото: Piter.TV
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