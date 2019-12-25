В Ленобласти поезд насмерть сбил мужчину

В Кировском районе Ленинградской области поезд сбил человека. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Утром в пятницу, 30 июня, у железнодорожной станции Апраксин перегона "Назия - Мга" поезд сбил мужчину. Об этом пишет 47news.

От полученных травм мужчина скончался прямо на месте происшествия. Также в пресс-службе ОЖД уточнили, что страшное происшествие произошло на втором пути у установочного пункта 59-й километр. Сбил бедолагу грузовой поезд.

На этом месте уже случались трагедии. Так, например, год назад там же самоходный жд-вагон "мотриса" сбил 18-летнего парня. Молодой человек был в наушниках и не слышал звуковой сигнал поезда.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии нашли двух потерянных девочек через пять минут после объявления о розыске

Фото: Piter.TV