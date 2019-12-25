Во время спецоперации на Украине погиб 18-летний военнослужащий из Ленобласти

Глеб Тихомиров был уроженцем Выборгского района Ленобласти.

Еще один уроженец Ленинградской области погиб при выполнении специальных задач на территории Донбасса и Украины. Соболезнования его семье и однополчанам выразил губернатор Александр Дрозденко и глава администрации МО "Выборгский район" Валерий Савинов.

Жители Выборгского района всегда будут помнить своего героя, настоящего патриота России. Валерий Савинов, глава администрации Выборгского района

По данным администрации, погибший Глеб Тихомиров родился 17 июня 2003 года. С 1 класса он учился в Кирилловской школе, по окончании 9 класса поступил в Выборгский филиал ФГБУ ВО "Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации".

Также недавно на Украине погиб 22-летний военнослужащий из Сестрорецка.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район"