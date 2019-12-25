На Украине погиб 22-летний военнослужащий из Сестрорецка

Похороны пройдут 3 июня.

Житель Сестрорецка Егор Балякин скончался во время участия в спецоперации на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба администрации Курортного района.

Молодой человек ушел из жизни 24 мая. Его представили к ордену Мужества посмертно. С военным 2001-го года рождения простятся 3 июня в Храме Казанской иконы Божьей Матери в Зеленогорске. Похороны на Сестрорецком кладбище пройдут в 12:00.

Для желающих проститься с Егором Николаевичем будет организован автобус, который в 9.30 отправляется в Зеленогорск от площади Свободы, затем он довезет до Сестрорецкого кладбища. администрация Курортного района.

Редакция Piter.tv выражает соболезнования близким и родным погибшего.

Фото: администрация Курортного района