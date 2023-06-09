На Искровском проспекте 83-летняя женщина прыгнула в окно во время пожара и сломала позвоночник

Для спасения женщины очевидцы растянули тент.

В пожаре на Искровском проспекте пострадали две женщины и ребёнок. Пожилая женщина во время спасательной операции прыгнула из окна на 5 этаже и сломала позвоночник, рассказал 78.ru.

Огонь вспыхнул в восьмикомнатной квартире по Искровскому проспекту (в доме №6, корпус 4) около часа ночи. Площадь возгорания – 20 кв.м. В больницу госпитализировали двух женщин и 9-летнего ребёнка.

На видео видно, как неравнодушные очевидцы бросились спасать 83-летнюю петербурженку. В результате падения на растянутый тент она сломала позвоночник. Предварительная причина возгорания – неисправная проводка. Также очевидцы рассказали, что в доме три дня подряд нет воды, поэтому огонь тушить было нечем.

Ещё одна женщина подожгла квартиру вместе с сестрой в Пушкине.

Видео: 78.ru