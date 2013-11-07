Петербуржцам рассказали, во сколько обойдётся первый год жизни ребёнка

Сейчас молодые родители больше склоняются к экологичности, поэтому прибегают к ресейлу.

Стало известно, во сколько молодой петербургской семье обойдётся первый год жизни ребёнка. Об этом рассказал "Петербург2" со ссылкой на данные Авито.

В среднем, по подсчетам аналитиков, базовый набор на первое время (кроватка, кокон, пелёнки, коляска, наборы для кормления и купания) стоит 24 тысяч рублей. Сейчас молодые родители больше склоняются к экологичности, поэтому прибегают к ресейлу. К тому же, из-за стремительного роста малышей, многие вещи продаются новыми.

Также, отмечается, что первый год жизни ребёнка важен с медицинской точки зрения. С грудничком нужно часто ходить к педиатрам, делать УЗИ, сдавать анализы и ставить прививки. Для тех, кто не хочет тратить время в очередях и ходить к медикам по полису ОМС, можно воспользоваться платными услугами. В среднем, стоимость такого годового медицинского обслуживания составляет 100 тысяч рублей.

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