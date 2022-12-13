При этом, несмотря снижение рождаемости, увеличивается количество детей и семей.

В Петербурге продолжает снижаться рождаемость, рассказала Уполномоченный по правам ребенка в Северной столице Анна Митянина.

При этом, несмотря снижение рождаемости, увеличивается количество детей и семей. В 2020 году в Петербурге было 903 142 ребенка, а в 2022 году – 927 993. Также в 2020 году насчитывалось 606 580 семей, а в 2022 году – 614 968.

Этот процесс связан с внутренней миграцией граждан, в том числе семей с детьми, отметила Митянина. Также, совершеннолетних лиц (по достижении 18 лет), выбывающих из "детской категории", меньше, чем новорожденных в прошедшие годы.

Также отмечается рост числа многодетных родителей: ежегодно на 2 тысячи увеличивается количество семей с тремя детьми и примерно на 500 – с четырьмя.

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