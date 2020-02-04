Во Фрунзенском районе полицейские задержали 50 мигрантов-нарушителей

В ходе профилактического рейда силовики Петербурга задержали 50 нелегальных мигрантов в Купчино. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону 11 июля.
Всего сотрудники полиции составили более 30 протоколов по факту нарушения миграционного законодательства. Иностранцы-нелегалы отправились вместе с правоохранителями в дежурную часть.
Полицейские проверили свыше 2 тыс. квартир в 11 домах Фрунзенского района.
Ранее на Piter.tv сообщили, что мигрантов обяжут подписывать "соглашение о лояльности" с правилами пребывания в России.
Видео: пресс-служба ГУ МВД
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