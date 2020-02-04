Во Фрунзенском районе полицейские задержали 50 мигрантов-нарушителей

Правоохранители проверили 2000 квартир в 11 домах.

В ходе профилактического рейда силовики Петербурга задержали 50 нелегальных мигрантов в Купчино. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону 11 июля.

Всего сотрудники полиции составили более 30 протоколов по факту нарушения миграционного законодательства. Иностранцы-нелегалы отправились вместе с правоохранителями в дежурную часть.

Полицейские проверили свыше 2 тыс. квартир в 11 домах Фрунзенского района.

Ранее на Piter.tv сообщили, что мигрантов обяжут подписывать "соглашение о лояльности" с правилами пребывания в России.

Видео: пресс-служба ГУ МВД