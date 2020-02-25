Во Фрунзенском районе на перекрестке перевернулся автомобиль

Машины столкнулись на пустой проезжей части.

В третьем часу дня 9-го августа во Фрунзенском районе Петербурга столкнулись на перекрестке два легковых автомобиля. Piter.TV публикует видео с момента ДТП.

Участниками аварии стали "Киа" и "БМВ", последний в результате столкновения перевернулся на крышу. Черное авто вылетело на островок безопасности и задело светофор. К счастью, в тот момент на островке никого не было.

По нашей информации, на место прибыла скорая помощь, но обошлось без пострадавших.

Ранее Piter.TV показал видео с момента жесткого ДТП на Невском проспекте. В аварии пострадали 4-5 машин.

Видео: Piter.TV