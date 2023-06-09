Эстония перестанет принимать документы для ВНЖ на русском языке

Согласно новым требованиям, вид на жительство можно будет получить только по прохождению адаптационной программы и со знанием эстонского языка.

Правительство Эстонии планирует ввести запрет на подачу документов на русском языке для оформления вида на жительство в стране. Об этом со ссылкой на эстонское телевидение сообщают в издании 78.ru.

Управляемая миграционная политика должна обеспечивать сохранение эстонского языка и культуры, учитывать интеграционную способность Эстонии и способствовать устойчивому развитию экономики и росту конкурентоспособности. Министерство внутренних дел Эстонии

При этом процесс получения ВНЖ будет сопровождаться обязательным прохождением адаптационной программы и тестированием знания эстонского языка. Желающим получить вид на жительство придется владеть национальным языком на уровне не ниже А2.

Ранее мы сообщали, что по иску промышленных компаний Украины в Финляндии был наложен арест на более чем 30 объектов российской собственности.

Фото: PxHere