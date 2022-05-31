В Киришах внезапно умерла 9-летняя дочь мигрантов

Со слов родителей, девочка почувствовала себя плохо, после чего были вызваны медики.

Девочка из стран ближнего зарубежья внезапно умерла в городе Кириши Ленинградской области. Об этом стало известно Piter.tv.

Днём 11 августа в квартире на проспекте Ленина прибыла скорая. Однако, прибывшие медики смогли лишь констатировать смерть 9-летней девочки. На теле не было обнаружено признаков насильственной смерти.

Со слов родителей, девочка почувствовала себя плохо, после чего были вызваны медики. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

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Фото: Piter.tv