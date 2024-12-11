В Московском районе водительница внедорожника сбила школьника

В результате ДТП мальчика госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Правоохранители проводят проверку по факту наезда внедорожника на ребенка.

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, утром 29 января около дома 45 по Новоизмайловскому проспекту 55-летняя водительница машины Toyota Land Cruiser, вне зоны пешеходного перехода, сбила 12-летнего школьника.

В результате ДТП мальчика госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Обстоятельства и детали аварии устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что на Лесном проспекте в аварии погибли пассажиры каршеринга.

Фото: Piter.TV