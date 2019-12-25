В Санкт-Петербурге зафиксировали 40-процентный рост нелегальных работников

По данным городской администрации, в первом полугодии 2025 года выявлено почти 13 тысяч "теневых" сотрудников.

В Санкт-Петербурге усилены меры по легализации трудовых отношений и контролю за неофициальной занятостью. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в первом полугодии 2025 года было выявлено около 13 тысяч граждан, работавших без официального оформления, что на 40% превышает показатели аналогичного периода 2024 года. Более половины из них впоследствии заключили трудовые договоры.

Подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Санкт-Петербурга и Федеральной службой по труду и занятости (Роструд) призвано активизировать работу в этом направлении. Глава Роструда Михаил Иванков отметил положительные результаты совместной деятельности, подчеркнув, что документ "придаст новый импульс для активизации работы по всем направлениям".

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пояснил, что расширение взаимодействия с Рострудом необходимо для оперативного обмена информацией и защиты трудовых прав граждан. Он акцентировал внимание на том, что теневая занятость лишает работников социальных гарантий и наносит ущерб бюджету.

Ранее депутат ЗакСа Петербурга Шишкина прокомментировала запрет на работу мигрантов в такси.

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