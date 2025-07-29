Депутат ЗакСа Петербурга Шишкина прокомментировала запрет на работу мигрантов в такси

По ее словам, в последние годы в ряде сфер городской жизни стали преобладать иностранцы.

Губернатор Петербурга Александр Беглов накануне подписал постановление о запрете мигрантам работать в такси до конца 2025 года. Решение "Петербургскому дневнику" прокомментировала депутат Законодательного Собрания Марина Шишкина.

По ее словам, в последние годы в ряде сфер городской жизни стали преобладать иностранцы. Это ЖКХ, транспорт, доставка, стройка и другое.

Для меня очевидно, что наведение порядка в этом вопросе, особенно, когда речь идет о безопасности горожан, давно назрело. Тому подтверждение – многочисленные обращения петербуржцев к депутатам ЗакСа с жалобами. Например, на водителей такси, которые порой не знают ни русского языка, ни города, ни основ нашей культуры. Марина Шишкина, депутат ЗакСа Петербурга

Однако вопрос, где найти замену кадрам, остается пока открытым.

Полагаю, именно поэтому этот запрет и будет вводиться постепенно. Для работодателей предусмотрен переходный трехмесячный период, чтобы расторгнуть трудовые отношения с такими мигрантами. Хочу обратить внимание и на то, что запрет не касается всех мигрантов без исключения и не затронет тех, кто имеет разрешение на работу. Некачественный результат работы мигрантов, слабо интегрированных в петербургский культурный ландшафт, давно стал поводом для социального недовольства и напряженности в городе. Марина Шишкина, депутат ЗакСа Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что ЛДПР ужесточает контроль за мигрантами на всех фронтах.

Фото: Piter.TV