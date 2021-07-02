В Петербурге ввели запрет на работу иностранцев в такси до конца 2025 года

Губернатор города подписал постановление, ограничивающее деятельность водителей-иностранцев в сфере пассажирских перевозок.

Губернатор Санкт-Петербурга подписал постановление о введении временного запрета на работу иностранных граждан по патентам в сфере легкового такси и аренды автомобилей. Ограничение будет действовать до конца 2025 года.

Принятое решение преследует две основные цели: повышение качества и безопасности пассажирских перевозок, а также создание дополнительных рабочих мест для российских граждан. Для транспортных компаний предусмотрен переходный период продолжительностью три месяца.

Как отмечают в городской администрации, временный запрет позволит проанализировать его влияние на транспортную сферу мегаполиса и принять обоснованное решение о необходимости продления подобных мер в 2026 году. Нормативный акт вступит в законную силу через 10 дней после официального опубликования.

Ранее сообщалось, что ЛДПР ужесточает контроль за мигрантами на всех фронтах.

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