Вместо гостиницы в районе Московского проспекта и Заставской улицы построят новый корпус школы

Вместо ранее планировавшейся гостиницы будет построен новый корпус для школы №703.

В Смольном одобрили изменения документации по планировке территории трёх кварталов в районе Московского проспекта и Заставской улицы. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Вместо ранее планировавшейся гостиницы будет построен новый корпус для школы №703. Здание построят инвесторы и безвозмездно передадут городу. В новом корпусе планируется разместить школьные лаборатории.

Школа №703 была введена в эксплуатацию 2021 году на территории бывшего завода "ВАГОНМАШ". Строители вписали часть исторических фасадов в новое здание. В школе также есть музей, посвященный истории завода.

Ранее в ЖК "Огни Залива" завершили строительство школы на 1100 мест.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Stable Diffusion)