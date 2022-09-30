В ЖК "Огни Залива" завершено строительство школы на 1100 мест

Общая площадь четырехэтажного здания с подземным этажом составляет 23 798 кв.м.

В жилом комплексе "Огни Залива" на проспекте Патриотов, дом 24, корпус 1, строение 1, завершено строительство современной школы на 1100 учеников. Застройщик ООО "Дудергофский Проект" успешно получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Общая площадь четырехэтажного здания с подземным этажом составляет 23 798 кв.м, рассказал портал "Строительный Петербург".

Школа включает просторные учебные классы, оснащенные современным оборудованием, а также библиотеку с читальным залом, где ученики смогут не только учиться, но и проводить свободное время за чтением. Кроме того, в здании предусмотрены столовая и актовый зал на 600 мест с эстрадой, что позволяет проводить массовые мероприятия и концерты.

Особое внимание уделено физическому развитию учеников: в школе построен большой спортивный комплекс, включающий два бассейна и два зала для занятий физкультурой и хореографией. Спортивная зона на территории школы включает футбольное поле и беговые дорожки, что создает комфортные условия для занятий на свежем воздухе.

Важной особенностью нового здания является его полное соответствие современным стандартам и требованиям к образовательным учреждениям. Объект оборудован энергосберегающими технологиями и приспособлен для маломобильных групп населения. Вокруг школы обустроены зеленые зоны для отдыха и общения, что способствует созданию уютной атмосферы для учеников и педагогов.

Фото: портал "Строительный Петербург"