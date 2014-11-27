Фильм Насти Ивлеевой "Блогеры и дороги" покажут в петербургских кинотеатрах

Настя Ивлеева снимала фильм в мае в компании с известным тиктокером Даней Милохиным, видеоблогером Эльдаром Джараховым, Юлией Гаврилиной, также известной в TikTok как Юлька Шпулька, Виталием Видякиным и диджеем Cherocky.

В кинотеатрах Петербурга и Москвы покажут фильм известного блогера Насти Ивлеевой "Блогеры и дороги". Об этом она сама сообщила в своем Instagram.

Премьера в Петербурге состоится 25 июня. Также с 26 июня фильм можно будет посмотреть на больших экранах в Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске, Сургуте, Калининграде, Тюмени и Казани.

Настя Ивлеева снимала фильм в мае в компании с известным тиктокером Даней Милохиным, видеоблогером Эльдаром Джараховым, Юлией Гаврилиной, также известной в TikTok как Юлька Шпулька, Виталием Видякиным и диджеем Cherocky. Их компания путешествовали по России на машинах и поездах, снимая всё происходящее с ними в деревнях и маленьких городах. Первыми населенными пунктами, которые посетили блогеры, стали города Псковской области – Дно и Великие Луки.

В прошлом году Настя Ивлеева назвала стоимость съемки одного выпуска Agent Show.

Видео: YouTube / НАСТЯ ИВЛЕЕВА