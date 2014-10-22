Школа №480 Кировского района назвала VPN и прокси наркоугрозой для детей
Сегодня, 8:15
142
Добавить в Яндекс.Новости

Петербургская школа №480 Кировского района рассказала, как уберечь детей от наркотиков. Авторскую памятку опубликовали в группе учреждения во "Вконтакте". 

Отмечается, что важно поддерживать доверительные отношения с ребенком, знать его интересы и круг общения, а также контролировать контент, который он потребляет. Стоит отслеживать любые изменения в состоянии и поведении: уходы из дома, потерю интереса к учебе, пропуски занятий в школе, необоснованную агрессивность, замкнутость, возникновение долгов, появление средств из неизвестных источников, пакетиков с веществами и слов "трава", "соль", "VPN", "прокси" и других. 

Отслеживать аккаунты в электронных системах платежей, также неизвестные переводы на карты третьим лицам. В случае обнаружения нескольких из вышеперечисленных проявлений НЕ ЗАМАЛЧИВАТЬ проблему, а обратиться к педагогу-психологу, классному руководителю, специалистам психологических служб!

Пресс-служба школы №480

Наркомания – болезнь, требующая безотлагательных мер по лечению. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних влечет предупреждение или наложение административного штрафа (п. 1 ст. 5.35 КоАП РФ). 

