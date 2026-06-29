Психолог из Пироговского университета оценила влияние соцсетей на восприятие человеком своей внешности

Постоянное сравнение себя с отредактированными фотографиями знаменитостей и блогеров заставляет людей воспринимать собственные черты как недостатки.

Директор Института клинической психологии Пироговского университета Вера Никишина рассказала "Вечернему Санкт-Петербургу", что современные социальные сети формируют у пользователей недостижимый образ "идеальной" внешности. Постоянное сравнение себя с отредактированными фотографиями знаменитостей и блогеров заставляет людей воспринимать собственные черты как недостатки.

Это давление приводит к тому, что человек начинает избегать демонстрации своей внешности и формирует устойчивое негативное отношение к себе. По словам эксперта, неудовлетворенность телом часто перерастает рамки простой оценки фигуры и бьёт по самооценке в целом, провоцируя тревожность и депрессивные состояния.

Чтобы справиться с этой проблемой, специалист дала несколько рекомендаций:

Дробление восприятия: стоит отказаться от общей негативной оценки и анализировать отдельные особенности тела независимо друг от друга.

Фокус на позитиве: необходимо концентрировать внимание на чертах, которые вызывают положительные эмоции, а не зацикливаться на мнимых недостатках.

Разделение целей: важно отличать стремление к здоровью от желания соответствовать навязанным интернетом стандартам красоты, делая выбор в пользу хорошего самочувствия и внутреннего комфорта.

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Фото: Magnific