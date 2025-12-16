Психолог назвала главные правила выбора няни для детей до трёх лет

Если няня не проявляет эмоциональной вовлечённости, это может привести к тому, что ребенок не будет получать необходимую эмоциональную поддержку.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой о предоставлении семьям с детьми до трех лет 100 часов бесплатных услуг няни в год. В своём обращении к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой он предложил разработать федеральную программу "100 часов заботы", которая, по его мнению, поможет снизить нагрузку на родителей и улучшить качество жизни молодых семей.

Однако, как подчеркнула детский и семейный психолог Анастасия Климченко в интервью "Вечернему Санкт-Петербургу", важно учитывать возрастные особенности детей при выборе няни. По её словам, для детей ясельного возраста (от рождения до полутора лет) необходимо, чтобы рядом был взрослый, который полностью закрывает все физиологические потребности ребёнка – питание, сон, безопасность и спокойствие. Няня должна действовать в согласии с родителями и следовать их инструкциям.

Психолог также отметила, что если няня не проявляет эмоциональной вовлечённости, это может привести к тому, что ребёнок не будет получать необходимую эмоциональную поддержку. Это может вызвать у него эмоциональный голод и затруднить развитие. Важно, чтобы между няней и семьёй существовала чёткая договоренность о передаче информации о поведении ребенка.

Для детей от полутора до трех лет требуется другой подход. В этом случае няня должна быть активной и готовой развивать сенсомоторные навыки ребёнка. Она должна обеспечивать безопасность, позволяя ребёнку исследовать окружающий мир. Специалист предостерегла от нянь, которые просто сажают ребёнка перед телевизором, так как это может привести к задержкам в развитии.

С переходом ребёнка в возраст от трех до шести лет, по словам психолога, роль няни меняется. На этом этапе важно, чтобы она не гиперопекала малыша, а способствовала развитию его самостоятельности. Родители должны чётко обозначать роли, чтобы избежать путаницы у ребёнка.

Климченко подчеркнула, что няня должна находиться в здоровой взрослой позиции, помогая родителям, но не заменяя их. Это позволит ребёнку правильно развиваться и понимать свою роль в семье.

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Фото: Magnific (Drazen Zigic)