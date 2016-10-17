Власти Петербурга поздравили жителей с Международным днем пожилых людей

Представители Смольного напомнили, что сейчас реализуется проект "Старшее поколение", направленный на увеличение продолжительности жизни пожилых жителей страны.

Власти Северной столицы поздравили пенсионеров с Днем пожилых людей. Праздник отмечают в первый день октября. С теплыми словами выступили глава Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания города Александр Бельский.

По словам политиков, на долю старшего поколения выпала война и жестокое противостояние со странами Запада, однако жители города с достоинством пережили это. Они защитили страну, сохранили ее экономику и повлияли на развитие медицины, образования, науки, народного хозяйства.

Беглов и Бельский пожелали пенсионерам здоровья, хорошего настроения, бодрости духа, мира и душевного тепла.

Представители Смольного напомнили, что сейчас реализуется проект "Старшее поколение", направленный на увеличение продолжительности жизни пожилых жителей страны. Работы выполняются в рамках проекта "Демография".

Ранее на Piter.tv: пожилым петербуржцам дали советы по сохранению физической активности.

Фото: Piter.tv