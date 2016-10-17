Власти Петербурга поздравили жителей с Международным днем пожилых людей

Власти Северной столицы поздравили пенсионеров с Днем пожилых людей. Праздник отмечают в первый день октября. С теплыми словами выступили глава Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания города Александр Бельский.
По словам политиков, на долю старшего поколения выпала война и жестокое противостояние со странами Запада, однако жители города с достоинством пережили это. Они защитили страну, сохранили ее экономику и повлияли на развитие медицины, образования, науки, народного хозяйства.
Беглов и Бельский пожелали пенсионерам здоровья, хорошего настроения, бодрости духа, мира и душевного тепла.
Представители Смольного напомнили, что сейчас реализуется проект "Старшее поколение", направленный на увеличение продолжительности жизни пожилых жителей страны. Работы выполняются в рамках проекта "Демография".
Ранее на Piter.tv: пожилым петербуржцам дали советы по сохранению физической активности.
Фото: Piter.tv
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