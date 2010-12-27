Владелец нелегального ларька на улице Дудко пытался совершить поджог

Сотрудники ККИ быстро потушили возгорание.

Комитет по контролю за имуществом продолжает поиск и снос нелегально занявших землю торговых точек. В октябре сотрудники ККИ обнаружили еще четыре павильона, владельцы которых уже расторгли договоры аренды, но не освободили землю в срок.14 ноября точки были снесены.

На улице Дудко у дома №24 ККИ нашли точку общепита площадью 38 квадратных метров, где торговали шавермой и овощами. Во время работ сотрудников комитета по сносу павильона его хозяин пытался помешать ККИ поджогом. Незапланированное возгорание в торговой точке быстро ликвидировали, а об инциденте сообщили правоохранителям. Снос ларька возобновили.

Другой незаконно размещенный торговый павильон снесли у дома №27 по улице Замшина, там была занята территория под гаражи и стоянки площадью 30 кв. м. Третий обнаружили на Бассейной улице – точка общепита со стойками и стульями, которая, к тому же, продавала алкоголь, продолжала нелегально работать после расторгнутого в сентябре договора. Также снесли павильон по продаже хлеба, мороженого и прохладительных напитков на улице Морского Десанта в Петергофе.

Недобросовестных землепользователей привлекут к административной ответственности.

Ранее на Суздальском проспекте снесли нелегальную шиномонтажку.

Фото: пресс-служба ККИ