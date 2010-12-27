На Суздальском проспекте снесли нелегальную шиномонтажку

Комитет по контролю за имуществом лишил Калининский район шиномонтажного павильона и автомобильной мойки, сообщила пресс-служба ККИ. Автосервисное обслуживание осуществлялась на Суздальском проспекте, вблизи дома №33 по проспекту Культуры. Участок оказался занят незаконно.
ООО "Три" расторгло договор аренды площадки еще в конце прошлого года и не получало разрешения на продолжение деятельности, поэтому пошло нелегальным путем. 154 квадратных метра земли, использовавшихся под автомобильный бизнес, потребовали демонтировать, однако владелец не стал освобождать участок в срок. Сносить шиномонтажку пришлось сотрудникам ККИ.
Как выяснилось, эта компания уже привлекалась комитетом к административной ответственности за за аналогичные действия. В марте ей пришлось выплачивать штраф в 100 тысяч рублей. Теперь организации грозит еще один, только оформленный штраф.
Ранее в Петербурге снесли незаконную пекарню с алкоголем.
Фото: пресс-служба ККИ
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