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В Петербурге снесли незаконную пекарню с алкоголем
Сегодня, 17:00
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге снесли незаконную пекарню с алкоголем

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Ранее данный участок был сдан в аренду ООО "Стелла", но Смольный расторг договор.

В понедельник, 11 ноября, в Северной столице снесли незаконную пекарню с алкоголем. Об этом сообщает Комитет по контролю за имуществом города. 

Как оказалось, участок был сдан в аренду ООО "Стелла", но Смольный расторг договор. Предприниматель должен городу более 300 тысяч. В итоге постройку ликвидировали. 

Торговый павильон находился на улице Есенина, вблизи дома, 12. Помимо продажи продуктов питания, в павильоне торговали алкоголем.

Ранее мы сообщаоли о том, что в этом году в Ленинградской области уничтожили 757 незаконных свалок.

Фото:ККИ

Теги: кки спб, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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