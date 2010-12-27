В Петербурге снесли незаконную пекарню с алкоголем

Ранее данный участок был сдан в аренду ООО "Стелла", но Смольный расторг договор.

В понедельник, 11 ноября, в Северной столице снесли незаконную пекарню с алкоголем. Об этом сообщает Комитет по контролю за имуществом города.

Как оказалось, участок был сдан в аренду ООО "Стелла", но Смольный расторг договор. Предприниматель должен городу более 300 тысяч. В итоге постройку ликвидировали.

Торговый павильон находился на улице Есенина, вблизи дома, 12. Помимо продажи продуктов питания, в павильоне торговали алкоголем.

Ранее мы сообщаоли о том, что в этом году в Ленинградской области уничтожили 757 незаконных свалок.

Фото:ККИ