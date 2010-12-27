В этом году в Ленинградской области уничтожили 757 незаконных свалок

Также за 10 месяцев регулярных инспекций было выписано штрафов на девять миллионов рублей.

В этом году на территории Ленобласти было ликвидировано 757 несанкционированных свалок с отходами общей площадью 63 тысячи кубических метров. Об этом сообщила пресс-служба Правительства региона.

За десять месяцев этого года инспекторами госэконадзора было проведено более 500 проверок, выявляющих нарушителей законодательства об отходах. Самыми "мусорными" оказались Всеволожский, Выборгский и Приозерский районы. На их территории зафиксировали самое большое количество несанкционированных свалок.

В результате проведенных проверок комитетом было возбужденно 375 дел об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 9 миллионов рублей. Сейчас уже олплатили 244 штраф на общую сумму в 3,3 миллиона рублей.

Совместно с правоохранительными органами было проведено 26 проверочных рейдов в ходе которых обнаружили и пресекли дальнейшее существование 12 нелегальных свалок.

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