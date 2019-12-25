Владельцев торгового комплекса в Пушкине оштрафовали на 100 тысяч рублей

У посетителей не измеряли температуру на входе.

Владельцев торгового комплекса "Константиновский" в Пушкине оштрафовали на 100 тысяч рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Во время осмотра 8-го июля 2021-го года было установлено, что для посетителей открыт один вход и температура не измеряется, на входе нет дезинфицирующего средства, не проводится обеззараживание воздуха, в туалетах на пятом этаже нет мыла и антисептиков.

Представитель ООО "Константиновский" признал свою вину и сообщил о том, что сейчас нарушения уже устранены.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ресторатору удалось отделаться предупреждением за работу фудплейса в период ограничений.

Фото: ВКонтакте / ТРК "Константиновский" г. Пушкин