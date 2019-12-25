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Ресторатору удалось отделаться предупреждением за работу фудплейса в период ограничений
Сегодня, 17:37
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Ресторатору удалось отделаться предупреждением за работу фудплейса в период ограничений

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Проверка в торговом комплексе прошла в конце июня.

Выборгский районный суд Петербурга вынес предупреждение ООО "СПАР Миддл Волга" за нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. 

Организация работает в ТЦ "Авеню" на Выборгском шоссе. Было выявлено, что 25-го июля там оказывались услуги общественного питания вне обособленных помещений с использованием фуд-плейса. Столы находились на расстоянии менее 1,5 метров. 

Защитникам удалось убедить суд, что питание осуществлялось в обособленном помещении, а замечания по поводу столов устранили в тот же день. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд временно закрыл медцентр за неправильный забор материала для теста на COVID-19. 

Фото: Pexels 

Теги: ограничения, фудплейс
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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