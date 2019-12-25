Ресторатору удалось отделаться предупреждением за работу фудплейса в период ограничений

Проверка в торговом комплексе прошла в конце июня.

Выборгский районный суд Петербурга вынес предупреждение ООО "СПАР Миддл Волга" за нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Организация работает в ТЦ "Авеню" на Выборгском шоссе. Было выявлено, что 25-го июля там оказывались услуги общественного питания вне обособленных помещений с использованием фуд-плейса. Столы находились на расстоянии менее 1,5 метров.

Защитникам удалось убедить суд, что питание осуществлялось в обособленном помещении, а замечания по поводу столов устранили в тот же день.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд временно закрыл медцентр за неправильный забор материала для теста на COVID-19.

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