Суд временно закрыл медцентр за неправильный забор материала для теста на COVID-19

Также в центре были зафиксированы иные нарушения. Сторона защиты попросила в суде предъявить доказательства.

Ленинский районный суд временно приостановил деятельность медицинского центра "О-Три" на Московском проспекте. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 5-го августа.

В ходе расследования было установлено, что медицинский брат забирал биологический материал для теста на COVID-19 с нарушением техники забора. Медицинские сотрудники носят одноразовый халат и медицинскую маску вместо респиратора и противочумного костюма. В шкафу в зоне ожидания в пакетах с именами сотрудников хранятся использованные средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства отсутствуют, пробирки с материалом для теста не упаковываются в индивидуальный зип-пакет.

Защитники не признали вину и указали на то, что доказательств по этому делу нет. Кроме того, по их словам, методические рекомендации Роспотребнадзора не являются обязательными.

Суд приостановил деятельность на 70 дней, однако центр и так не работал с 28-го мая.

Фото: Piter.TV