В Красногвардейском районе появится новый медицинский центр

Смольный пообещал поддерживать проекты, в которых будут участвовать инвесторы.

В понедельник, 14 марта, стало известно о строительстве медицинского центра в Красногвардейском районе. В Смольном отметили, что инвестору предоставят участок.

По словам губернатора Александра Беглова, расширение сети медицинских услуг – как в частных, так и в государственных учреждениях – повышает их доступность для петербуржцев. Инвестор передаст городу 400 "квадратов" после завершения строительства. В центре откроют филиал Детской городской поликлиники №68, медицинские и косметологические кабинеты, а также дневной стационар.

Центр откроют через четыре года.

Фото: Смольный