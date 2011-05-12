В Петербурге и Москве доставка заработает до конца этого года. В остальных городах, где есть сеть, до конца зимы.

Сеть предприятий быстрого питания "Вкусно – и точка" запустит доставку в Петербурге до конца 2022 года, сообщает РИА Новости.

Через неделю доставка заработает в Архангельске, Калининграде, Омске, Смоленске, Твери, Новгороде и ряде других городов. В Петербурге и Москве доставка заработает до конца этого года. В остальных городах, где есть сеть, до конца зимы.

Известно, что компания подписала соглашение о запуске доставки через сервисы "Яндекс Еда" и Delivery Club.

Репортаж Piter.TV: метаморфозы старого-нового "Вкусно и точка".

Фото: Piter.tv