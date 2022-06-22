Репортаж Piter.TV: метаморфозы старого-нового "Вкусно и точка"

Технология и рецептура бургеров, картошки и куриных наггетсов не изменились. Также в меню появятся новые позиции.

В Петербурге открылись первые 12 ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка", которые заменили заведения компании "Макдоналдс". Символично, что официальное открытие "Вкусно и точка" прошло на Каменноостровском проспекте, здесь в 1998 году заработал первый в городе McDonald"s.

Производители заверили: технология и рецептура остались прежними, изменились названия блюд и дизайн упаковок. Стандарты готовки те же: картофель фри жарится 3 минуты при температуре 168 градусов, а котлета – ровно 43 секунды.

Вы можете заметить новые названия, которых ранее не было: это сандвич "Гранд", который ранее был "Роял чизбургер", также новое название "Гранд Де Люкс", "Макнаггетсы" стали просто "Наггетсами". Привычные всем чизбургеры, гамбургеры и чикенбургеры остались прежними. Ирина Курашова, старший менеджер по производству компании "Вкусно и точка"

"Биг-Мака" и "Мак-Флури" не будет в меню, так как их рецепты запатентованы, однако отдел маркетинга разрабатывает аналогичные блюда.

Сегодня я попробовал "Двойной чизбургер", он просто превосходный. Я его вкусил и окунулся в прошлый год, вернулся в молодость, в докоронавирусную эпоху. На мой взгляд все отлично, и все осталось как раньше! Максим, посетитель

Кафе планируют вернуться к полному меню: до конца июня появится аналог "Биг Тейсти" под названием "Биг Спешл", а также наборы для детей и сезонные предложения. 99% поставщиков остались прежними, например, основной производитель картофеля — российский завод "Лэм Уэстон Белая Дача".

Мы используем для жарки картофеля и куриных продуктов подсолнечное масло российского производства. Мы ежедневно проводим оценку качества масла специальными тест-полосками, заносим результаты в журнал, отслеживаем и меняем, как только степень окисления покажет, что пора менять. Алина Максимова, директор предприятия "Вкусно и точка" по адресу Каменноостровский проспект, 39

Сейчас предприятия налаживают логистику, а также разрабатывают фирменный дизайн для вывесок и упаковок. 24 июня в городе заработают еще 8 точек. Задача компании – открыть все предприятия Петербурга и Ленобласти, их более 80.

Видео, фото: Piter.TV