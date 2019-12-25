В ГАТИ Петербурга улучшили планирование всех работ

Массив данных в адресных программах позволяет избежать накладок при проведении работ.

В Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга сократили срок предоставления государственной услуги по включению работ в перспективную и оперативную адресные программы – с 10 до восьми рабочих дней. Мера позволит быстрее и точнее планировать все работы в городе.

Массив данных в адресных программах позволяет избежать накладок при проведении работ. В рамках оптимизации удалось сократить до нуля использование бумажных документов. Теперь услуга предоставляется через портал "Госуслуг" в электронном виде.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)