В Петербурге впервые в РФ росгвардейцев будет вызывать нейросеть

В Петербурге впервые в РФ нейросеть будет вызывать сотрудников Росгвардии для задержания хулиганов на детских площадках. Искусственный интеллект начал обработку видео- и аудиопотоков, поступающих с камер системы "Безопасный город".

Сигнал тревоги при обнаружении угрозы поступит ближайшему наряду вневедомственной охраны, и росгвардейцы приедут в течение нескольких минут.

Фото: пресс-служба Росгвардии по СЗФО