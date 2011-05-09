  1. Главная
В Петербурге впервые в РФ росгвардейцев будет вызывать нейросеть
Сегодня, 13:06
Искусственный интеллект начал обработку видео- и аудиопотоков, поступающих с камер системы "Безопасный город".

В Петербурге впервые в РФ нейросеть будет вызывать сотрудников Росгвардии для задержания хулиганов на детских площадках. Искусственный интеллект начал обработку видео- и аудиопотоков, поступающих с камер системы "Безопасный город". 

Сигнал тревоги при обнаружении угрозы поступит ближайшему наряду вневедомственной охраны, и росгвардейцы приедут в течение нескольких минут. 

Ранее на Piter.TV: владелец участка возле "Пионерской" оштрафован на 50 тыс. рублей нейросетью "Городовой" за незаконные ларьки. 

Фото: пресс-служба Росгвардии по СЗФО 

Теги: нейросеть, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

