Владелец участка возле "Пионерской" оштрафован на 50 тыс. рублей нейросетью "Городовой" за незаконные ларьки

Адрес внесли в маршрут "Городового", искусственный интеллект зафиксировал нарушение и сформировал постановление.

Нейросеть "Городовой" Государственной административно-технической инспекции Петербурга оштрафовала владельца участка возле станции метро "Пионерская" за незаконные ларьки. На строения на Коломяжском проспекте пожаловались горожане.

Проверка показала, что торговые точки стоят на частной земле. Это не запрещено, но у предпринимателя не было согласования с комитетом по градостроительству и архитектуре Северной столицы. Адрес внесли в маршрут "Городового", искусственный интеллект зафиксировал нарушение и сформировал постановление.

Владельцу участка назначили штраф в 50 тыс. рублей, теперь он должен либо узаконить размещение, либо снести ларьки.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге до конца агротехнического периода отремонтируют свыше 2,5 тыс. объектов.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга