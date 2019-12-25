Путин посетит Петербург для участия в заседании Совета законодателей РФ

Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит Северную столицу для участия в заседании Совета законодателей РФ. Об этом в воскресенье, 25 апреля, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Также в среду, 28 апреля, в России отмечается День работника скорой помощи.
Учитывая, в каком напряжении врачи, медсестры, медбратья, водители провели этот тяжелейший год, резонно предположить, что президент отдельно их поздравит.
Телеканал "Россия-1".
А в выходные страна встретит светлый праздник Пасхи. Не исключено, что президент России в праздничную ночь вновь приедет в Храм Христа Спасителя.
Ранее мы писали, что губернатор Петербурга подвёл итоги уходящей недели.
Фото: Twitter / @KremlinRussia
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