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Путин посетит Петербург для участия в заседании Совета законодателей РФ
Сегодня, 15:25
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kraratau27

Путин посетит Петербург для участия в заседании Совета законодателей РФ

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Визит президента планируется на следующей неделе.

Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит Северную столицу для участия в заседании Совета законодателей РФ. Об этом в воскресенье, 25 апреля, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". 

Также в среду, 28 апреля, в России отмечается День работника скорой помощи. 

Учитывая, в каком напряжении врачи, медсестры, медбратья, водители провели этот тяжелейший год, резонно предположить, что президент отдельно их поздравит.

Телеканал "Россия-1".

А в выходные страна встретит светлый праздник Пасхи. Не исключено, что президент России в праздничную ночь вновь приедет в Храм Христа Спасителя. 

Ранее мы писали, что губернатор Петербурга подвёл итоги уходящей недели. 

Фото: Twitter /  @KremlinRussia

 

Теги: путин, совет законодателей
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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