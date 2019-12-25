Путин посетит Петербург для участия в заседании Совета законодателей РФ

Визит президента планируется на следующей неделе.

Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит Северную столицу для участия в заседании Совета законодателей РФ. Об этом в воскресенье, 25 апреля, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Также в среду, 28 апреля, в России отмечается День работника скорой помощи.

Учитывая, в каком напряжении врачи, медсестры, медбратья, водители провели этот тяжелейший год, резонно предположить, что президент отдельно их поздравит. Телеканал "Россия-1".

А в выходные страна встретит светлый праздник Пасхи. Не исключено, что президент России в праздничную ночь вновь приедет в Храм Христа Спасителя.

Ранее мы писали, что губернатор Петербурга подвёл итоги уходящей недели.

Фото: Twitter / @KremlinRussia