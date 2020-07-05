На выходных в Петербурге и Ленобласти выявили более 260 пьяных водителей

14 водителей привлекли к уголовной ответственности за повторную "пьяную" езду.

В результате очередного антиалкогольного рейда ГИБДД в Петербурге и Ленобласти выявлено более 260 пьяных водителей. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В прошедщие выходные дни сотрудники дорожной полиции Петербурга провели очередной профилактический рейд "Нетрезвый водитель". Почти тысяча экипажей ДПС выехали на патрулирование основных дорожных магистралей Северной столицы и Ленобласти. В результате проверочных мероприятий выявлено более 260 водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Все они были привлечены к административной ответственности. Исключение составили 14 водителей, которые ранее уже привлекались к административной ответственности за "пьяную" езду. Их привлекли к уголовной ответственности.

В 2022 году за пьяное вождение в регионе задержано более 10 тысяч водителей, почти на 2 тысячи больше, чем в 2021 году. Из них 915 водителей привлечены к уголовной ответственности за повторное вождение в пьяном виде. По данным МВД, в регионе благодаря рейдам на 45% снизилось количество "пьяных" ДТП.

В июле на выходных в Петербурге и Ленобласти задержали более 280 пьяных водителей.

Видео: МВД