На выходных в Петербурге и Ленобласти задержали более 283 пьяных водителей

26 из них уже привлекались к административной ответственности, теперь им грозит уголовное дело.

В прошедшие выходные дни сотрудники дорожной полиции провели очередной профилактический рейд "Нетрезвый водитель". Почти одна тысяча экипажей ДПС выехали на патрулирование основных дорожных магистралей Петербурга и Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба МВД по городу и региону.

Рейд стартовал вечером 15 июля. Всего в ходе рейда выявлены 283 водителя в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Все они были отстранены от управления автомобилем и привлечены к административной ответственности. Исключение составили 26 водителей, которые уже привлекались к административной ответственности за "пьяную" езду. Их привлекли к уголовной ответственности.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления ТС на срок от полутора до двух лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность.

Недавно в Ленобласти пьяный водитель Renault погубил приятеля, въехав в дерево.

Видео: МВД