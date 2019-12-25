В Ленобласти пьяный водитель Renault погубил приятеля, въехав в дерево

Сам водитель был доставлен в больницу с переломом ребра.

В Приозерском районе Ленобласти погиб пассажир, который сел в автомобиль к нетрезвому водителю. Об этом стало известно Piter.tv.

На 67-м километре автодороги "Запорожское-Приозерск" 30 июня нетрезвый 49-летний водитель Renault Duster не справился с управлением въехал в дерево на обочине.

В результате 33-летний пассажир от полученных травм скончался на месте. Сам водитель был доставлен в больницу с переломом ребра и закрытой черепно-мозговой травмой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее против виновника смертельной аварии на "Скандинавии" возбудили уголовное дело.

Фото: Piter.tv