Против виновника смертельной аварии на "Скандинавии" возбудили уголовное дело

Мужчина за рулем КамАЗа одновременно протаранил 6 машин.

Сотрудники полиции приняли решение о возбуждении уголовного дела в отношении водителя КамАЗа, по вине которого в минувшее воскресенье произошла смертельная авария на трассе "Скандинавия". Об этом стало известно Piter.TV.

Согласно предварительным данным, ДТП случилось на 87 км трассы А-181 "Скандинавия". Управлявший фурой мужчина не смог справиться с управлением и протаранил стоявшие на дороге 6 машин.

В результате происшествия погибли 2 человека, четверо доставлены в больницу с травмами.

Ранее мы сообщили о том, что полиция закончила расследовать дело о ДТП с тремя жертвами по вине нетрезвого водителя.

Фото: ВКонтакте / spb_today