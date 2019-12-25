Полиция закончила расследовать дело о ДТП с тремя жертвами по вине нетрезвого водителя

Страшная авария произошла в 2021 году в Курортном районе. Обвиняемый находится под стражей.

Управление по расследованию преступлений против безопасности движения ГСУ ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти закончила расследование уголовного дела, по которому проходит 43- летний водитель, устроивший смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе разбирательств было установлено, что авария случилась вечером 18 ноября 2021 года. Нетрезвый мужчина выехал на Зеленогорское шоссе на "Тайоте Королла" - иномарка была не предназначена для эксплуатации. Разогнавшись и вылетев на "встречку" для обгона, он столкнулся с автомобилем "Лада Гранта". В результате 65-летний водитель отечественного авто и его 61-летняя супруга получили травмы, несовместимые с жизнью. Также на месте скончался пассажир "Тайоты".

В данный момент обвиняемый находится под стражей.

Ранее мы сообщили о том, что мотоциклист получил тяжёлые травмы в ДТП на Якорной улице.

Фото: Piter.TV